Giro di Lombardia 2020, rottura della clavicola per Schachmann dopo l’incidente (Di sabato 15 agosto 2020) TERRIBILE CADUTA DI EVENEPOEL: IL VIDEO CLASSIFICA E ORDINE DI ARRIVO Giro DI Lombardia 2020: LE PAGELLE Il Giro di Lombardia 2020 ha presentato alcuni inusuali inconvenienti, rappresentati dalla terribile caduta di Remco Evenepoel e dall’incidente con un’automobile di Max Schachmann. Il ciclista belga è stato prontamente soccorso, dopo una caduta di quasi 10 metri che ha spaventato addetti ai lavori, sportivi e spettatori, e adesso sembra essere in condizioni stabili. Il tedesco ha riportato la rottura della clavicola, come riportato ufficialmente dal team BORA – hansgrohe, dunque gli organizzatori dell’evento lombardo dovranno offrire spiegazioni in merito ... Leggi su sportface

Corriere : Giro di Lombardia, terribile caduta per il belga Evenepoel Precipita per venti metri ne... - Gazzetta_it : #Evenepoel, resta lo spavento: solo contusioni, non ha niente di rotto - Corriere : Giro di Lombardia, terribile caduta per il belga Evenepoel Precipita per venti metri nel vuoto in discesa - infoitsport : LIVE Giro di Lombardia 2020 in DIRETTA: tra poco il Muro di Sormano! Pendenza massima del 27% - infoitsport : Caduta al Giro di Lombardia, il belga Remco Evenepoel finisce in un burrone -