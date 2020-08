Giro del Delfinato 2020: classifica e ordine d’arrivo quarta tappa, vince Kamna (Di sabato 15 agosto 2020) LA classifica GENERALE L’ordine di arrivo e la classifica della quarta tappa del Giro del Delfinato 2020, da Ugine a Megève . Prima posizione per il tedesco Lennard Kamna, abile a chiudere davanti all’iberico David De La Cruz ed al francese Julian Alaphilippe: Primoz Roglic limita i danni, ottenendo una modesta decima posizione. Ottava posizione per Fausto Masnada, il quale ha preceduto il polacco Michal Kwiatowski. L’ordine D’ARRIVO DELLA quarta tappa Kamna De La Cruz Alaphilippe Haig Elissonde Masnada Kwiatowski Hirschi Pinot Roglic Leggi su sportface

