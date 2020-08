Gioele, proseguono le ricerche. Si rafforza l’ipotesi peggiore (VIDEO) (Di sabato 15 agosto 2020) Si intensificano le ricerche del piccolo Gioele, ma si fà largo una ipotesi terribile: il piccolo potrebbe essere morto a causa dell’incidente in autostrada. Cani molecolari, decespugliatori, perfino i Cacciatori di Sicilia, il gruppo speciale dei Carabinieri che dà la caccia ai latitanti: le ricerche del piccolo Giole sono sempre più intense, ma purtroppo senza … L'articolo Gioele, proseguono le ricerche. Si rafforza l’ipotesi peggiore (VIDEO) proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

