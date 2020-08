Germania e Francia corrono, Italia e Spagna faticano: ma siamo sicuri che la pausa sia stata uno svantaggio? (Di sabato 15 agosto 2020) Facciamo una premessa prima di introdurre il discorso. I passaggi del turno di Lipsia e Bayern Monaco sono più che meritati, ci mancherebbe. Mettiamoci dentro anche il Paris Saint Germain, che nonostante i gol soltanto alla fine ha creato tanto contro l’Atalanta e avrebbe potuto segnare pure prima. Detto ciò, una domanda ce la si può porre pur senza affrettarsi in giudizi che, comunque, non daranno mai una risposta certa: siamo sicuri che la pausa post lockdown sia stata uno svantaggio? Mi spiego meglio, per i meno attenti. Alla ripresa dei vari campionati post lockdown, con un occhio già ad agosto per le Coppe Europee, il dubbio che in tanti si ponevano era fondamentalmente uno: sarà avvantaggiato chi avrà già minuti sulle gambe e quindi ... Leggi su calcioweb.eu

Negli scorsi giorni si è finalmente ricominciato a parlare del Mezzogiorno. Ho letto su questo analisi di tutti i tipi e proposte di sicura efficacia, molte delle quali fondate sulle risorse rese disp ...

A oltre cinque mesi dall'inizio della pandemia di Covid 19 è tempo di fare un bilancio su come è andato questo particolare primo semestre 2020 (esteso in realtà alla fine di luglio). I mesi passati so ...

