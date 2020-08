Garcia: «Sono fiero dei miei ragazzi. Bayern? Costruito per vincere la Champions» (Di domenica 16 agosto 2020) Rudi Garcia ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Manchester City in Champions Rudi Garcia ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Manchester City in Champions League. Le parole del tecnico dei francesi. SODDISFAZIONE – «Sono fiero dei miei ragazzi, quando vedo i miei contenti così dopo la partita Sono davvero contento». NON GIOCARE È UN VANTAGGIO – «Il mio preparatore fisico è italiano, abbiamo fatto due mesi di preparazione. Eravamo senza partite nelle gambe, sapevamo che era uno svantaggio giocare contro la Juve dopo aver affrontato una sola partita. Ora vediamo se riusciremo a trovare il PSG più avanti». ... Leggi su calcionews24

