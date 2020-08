Garcia porta la chiesa al centro dell’Europa. Guardiola gioca a fare l’alchimista e perde (Di sabato 15 agosto 2020) L’immagine della serata sono gli occhi sbarrati di Pep Guardiola che si abbatte in panchina, sorseggia l’acqua minerale mentre il Lione ha appena segnato il gol del 3-1. Sessanta secondi prima, Sterling si è divorato una rete a porta spalancata. Rudi Garcia porta la chiesa al centro dell’Europa. Il suo Lione, dopo la Juventus, elimina anche il Manchester City di Pep. Senza rubare nulla. Ovviamente ha giocato una partita difensiva: impossibile fare altrimenti con una squadra nettamente più debole. Vince 3-1. perde la partita del possesso palla (28%) ma se ne farà una ragione: è in semifinale di Champions League. Con tanti saluti a quelli che in Italia sbeffeggiavano lo sport francese per aver ... Leggi su ilnapolista

Gherry94 : @Marmat83 @ancilo90 @ElTanoFlaco Casuale stasera non c'è nulla. Fallimento Pep assoluto. Formazione sbagliata. 3 5… - napolista : Garcia porta la chiesa al centro dell’Europa. Guardiola gioca a fare l’alchimista e perde Il Lione batte il City 3… - LeoWolf1992 : RT @siamo_la_Roma: ?? L'ex #ASRoma #Garcia compie un'impresa ???? Vince contro il #ManCity e porta il #Lione in semifinale di #UCL ???????? Due… - siamo_la_Roma : ?? L'ex #ASRoma #Garcia compie un'impresa ???? Vince contro il #ManCity e porta il #Lione in semifinale di #UCL ????????… - Gio_Delfi : #Garcia porta l #OlympiqueLyon alla semifinale perché ci tiene a prendere almeno 7 gol in una partita di champions… -