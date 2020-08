Garcia: “Fiero dei miei ragazzi. Il mio preparatore è italiano, non ci dobbiamo porre limiti” (Di sabato 15 agosto 2020) L’impresa del Lione passa anche dalle qualità di Rudi Garcia, che commenta così la vittoria sul Manchester City: “Sono felicissimo per i miei ragazzi. Vederli così contenti è una cosa che fa felice qualsiasi allenatore. Il mio preparatore fisico è italiano (Paolo Rongoni, ndr) per questo siamo così brillanti. Sapevamo che senza giocare era complicato e svantaggioso arrivare in Champions con una sola partita nelle gambe. Adesso spero in una rivincita con il PSG più avanti. Prima c’è il Bayern Monaco, un’altra squadra costruita per vincere la Champions come Juventus e City. In questa impresa, siamo già riusciti due volte. Speriamo che come si dice in Italia vi verificherà il non c’è due senza ... Leggi su alfredopedulla

