Fratelli Safdie: i mille colori del cinema | I registi del decennio (Di sabato 15 agosto 2020) Oggi, per il nostro speciale dedicato ai migliori registi del decennio, andremo a parlare dei Fratelli Safdie, dietro la regia di grandi film come Good Time e Diamanti Grezzi Lo speciale della nostra rubrica “registica” sara oggi dedicato ai Fratelli Safdie, autori tra i piuù chiacchierati del momenti e anche grandi esclusi degli Oscar 2020. Grandi esclusi poichè i Safdie sono anche le menti dietro al formidabile film che è Diamanti Grezzi (2019), distribuito internazionalmente da Netflix. Non va però dimenticato anche il loro altro ottimo film, Good Time (2017), che gli ha permesso di ottenere una certa popolarità e di conseguenza anche un maggiore budget per il sopra citato Uncut Gems (titolo originale ... Leggi su tuttotek

mozzaccio : - 'Lenny Cooke' (2013) di J. e B. Safdie Questo è un consiglio diretto in particolare a chi ama il basket americano… - JOYCEDlVlSlON : @valeriosimile bello. Degli stessi registi, i fratelli Safdie, ti consiglio il loro ultimo, sempre su netflix. Diam… -

Ultime Notizie dalla rete : Fratelli Safdie Fratelli Safdie: i mille colori del cinema | I registi del decennio tuttoteK Fratelli Safdie: i mille colori del cinema | I registi del decennio

Oggi, per il nostro speciale dedicato ai migliori registi del decennio, andremo a parlare dei fratelli Safdie, dietro la regia di grandi film come Good Time e Diamanti Grezzi Lo speciale della nostra ...

Danny Elfman ricorda Pee-wee’s Big Adventure: “Pensavo che dopo questo film nessuno mi avrebbe ingaggiato”

Pee-wee’s Big Adventure, oltre a essere il film d’esordio di Tim Burton, un grandissimo successo al box-office americano che garantì al filmmaker l’avvio di una stellare carriera a Hollywood, è anche ...

Oggi, per il nostro speciale dedicato ai migliori registi del decennio, andremo a parlare dei fratelli Safdie, dietro la regia di grandi film come Good Time e Diamanti Grezzi Lo speciale della nostra ...Pee-wee’s Big Adventure, oltre a essere il film d’esordio di Tim Burton, un grandissimo successo al box-office americano che garantì al filmmaker l’avvio di una stellare carriera a Hollywood, è anche ...