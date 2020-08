Fortnite colpito da un'altra causa legale con la Florida che denuncia Epic Games per il 'suo' Coral Castle (Di sabato 15 agosto 2020) In questi giorni, Fortnite è finito sulla bocca di tutti, ma non per la sua popolarità (che comunque resta a livelli stratosferici), bensì per una recente controversia che ha causato uno scossone nel panorama mobile.Pochi giorni fa, Epic Games ha introdotto un sistema di pagamento diretto per le microtransazioni nella versione mobile, Android e iOS, di Fortnite, bypassando i sistemi di pagamento di Google e Apple. In risposta, entrambi hanno rimosso Fortnite dai propri app store e Epic ha risposto con due cause legali nei confronti delle compagnie, citando la violazione dell'antitrust e invitando i giocatori a supportare questa nuova "odissea" di Fortnite.Pensavate che le diatribe legali per un gioco così famoso come ... Leggi su eurogamer

iotti_stefano : @johnwisdomtv @V_Lucantonio Sono d’accordo. Epic ha colpito nel segno. In generale, a prescindere dalla valutazione… -

Ultime Notizie dalla rete : Fortnite colpito Fortnite colpito da un'altra causa legale con la Florida che denuncia Epic Games per il 'suo' Coral Castle Eurogamer.it Fortnite colpito da un'altra causa legale con la Florida che denuncia Epic Games per il 'suo' Coral Castle

In questi giorni, Fortnite è finito sulla bocca di tutti, ma non per la sua popolarità (che comunque resta a livelli stratosferici), bensì per una recente controversia che ha causato uno scossone nel ...

La foglia di fico sul 1984 di Apple (e Google)

Via Fortnite da App Store e Play Store: Epic Games non ci sta, ricorre a vie legali e punta il dito contro ciò che oggi è diventata Apple. E così il cerchio si chiude, oltre tre decenni e mezzo dopo q ...

In questi giorni, Fortnite è finito sulla bocca di tutti, ma non per la sua popolarità (che comunque resta a livelli stratosferici), bensì per una recente controversia che ha causato uno scossone nel ...Via Fortnite da App Store e Play Store: Epic Games non ci sta, ricorre a vie legali e punta il dito contro ciò che oggi è diventata Apple. E così il cerchio si chiude, oltre tre decenni e mezzo dopo q ...