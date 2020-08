Formula 1 – Verstappen ci crede: “sul passo gara possiamo mettere pressione alle Mercedes” (Di sabato 15 agosto 2020) Terzo posto per Max Verstappen al termine delle qualifiche del Gp di Spagna. Il pilota Red Bull chiude nuovamente dietro il duo Mercedes che in qualifica sembra inarrivabile, ma sull’intero arco della gara può avere qualche problema, soprattutto nella gestione delle gomme. È per questo che Verstappen si mostra fiducioso in vista della gara: “penso che abbiamo fatto un buon lavoro, abbiamo tirato fuori dalla macchina tutto il suo potenziale. Sappiamo che sul giro secco facciamo un po’ fatica rispetto alla Mercedes, ma il discorso è diverso se analizziamo il passo-gara: sulla lunga distanza siamo più vicini e possiamo estrarre ancora qualcosa dalla vettura. Al momentosembra che io abbia l’abbonamento alla terza ... Leggi su sportfair

