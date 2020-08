Formula 1 – L’ammissione di Vettel: “male in qualifica perchè non avevo fiducia nella Ferrari” (Di sabato 15 agosto 2020) Altra prova opaca per Sebastian Vettel nelle qualifiche del Gp di Spagna. Il pilota tedesco, sul tracciato del Montmelò, ha chiuso in 11° posizione, ritrovandosi primo fra gli esclusi che non sono riusciti ad entrare nel Q3. Il tedesco ha parlato di mancanza di fiducia ai microfoni di Sky Sport: “non avevo fiducia nella macchina, è andata male in qualifica. Ho iniziato in modo conservativo, ma quando ho spinto mi sono imbattuto nei soluti problemi. Sono stato sfortunato, ma magari è meglio per domani. Non sarà una vantaggio enorme, ma vedremo. Siamo stato troppo lenti, siamo out per 2 millesimi ma nel complesso non abbiamo abbastanza fiducia per estrarre il massimo potenziale dalla Ferrari“.L'articolo ... Leggi su sportfair

Ultime Notizie dalla rete : Formula L’ammissione Scuole chiuse e maturità 2020: tutti ammessi? Solo orale? Corriere della Sera