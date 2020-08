Formazioni ufficiali Manchester City-Lione, quarti di finale Champions League 2019/2020 (Di sabato 15 agosto 2020) Le Formazioni ufficiali di Manchester City-Lione, match valido per i quarti di finale di Champions League 2019/2020. Nonostante i pronostici della vigilia vedano favoriti gli uomini di Guardiola, l’assenza del match di ritorno potrebbe rimescolare le carte in tavola. Gli inglesi, reduci dalla bella vittoria ai danni del Real Madrid, sembrano poter rappresentare un ostacolo non così facile da superare per il Bayern Monaco in un’ipotetica semifinale. Nulla da perdere invece per il Lione, che tenterà il tutto per tutta nella speranza di dare vita ad una fase finale di Champions League a tinte ... Leggi su sportface

infobetting : Hibernian-Motherwell (sabato, ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici - TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - Lione-Juventus Women: le formazioni ufficiali dell'incontro - Spazio_J : - infoitsport : Champions League, le formazioni ufficiali di Barcellona-Bayern Monaco - infoitsport : Diretta Barcellona-Bayern Monaco ore 21: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali -