Formazioni ufficiali Manchester City Lione: le scelte degli allenatori (Di sabato 15 agosto 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per i quarti di finale di Champions League 2019/20: Formazioni Manchester City Lione Ecco gli schieramenti ufficiali di Manchester City-Lione, match valido per i quarti di finale della Champions League 2019/2020. Manchester City (4-3-1-2): Ederson; Walker, Garcia, Laporte, Cancelo; Fernandinho, Rodrigo, Gundogan; De Bruyne; Sterling, Jesus. All. Guardiola. Lione (3-5-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Caqueret, Guimaraes, Aouar, Cornet; Toko Ekambi, Depay. All. Garcia. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

