Fofana saluta l’Udinese ma Pozzo frena: servono 20 milioni (Di sabato 15 agosto 2020) Seko Fofana ha detto di aver raggiunto l’accordo con il Lens ma l’Udinese frena: per liberarlo servono 20 milioni Un po’ a sorpresa Seko Fofana ha scelto il Lens per la sua nuova avventura dopo l’esperienza di quattro anni all’Udinese. Come spiega La Gazzetta dello Sport, però, i conti si fanno con l’oste e in questo con patron Pozzo. Dal club è arrivata una smentita. La dirigenza ha fatto sapere che non c’è nessuna trattativa in essere, e che se anche ci fosse sarebbe difficile – visto il costo del cartellino del franco ivoriano – che venissero messi in pratica i presupposti per una cessione. In effetti è difficile pensare che una società, reduce da cinque campionati in Ligue 2, possa permettersi di ... Leggi su calcionews24

