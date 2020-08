Flick: «Volevamo la semifinale, impressionante come ci siamo arrivati» – VIDEO (Di sabato 15 agosto 2020) Hansi Flick ha parlato dopo la roboante vittoria del Bayern Monaco in Champions League contro il Barcellona Hansi Flick ha parlato dopo l’8-2 con cui il Bayern Monaco ha distrutto il Barcellona in Champions League. Le sue parole. «Muller ha vinto il premio di migliore in campo e lo merita, ha controllato il nostro pressing, ma devo complimentarmi con tutta la mia squadra per aver mantenuto grande intensità per tutti i 90 minuti. Sapevamo che pressandoli avremmo avuto delle occasioni, abbiamo qualità e intensità. Adesso dobbiamo ricaricare le batterie e concentrarci sul prossimo match. Si ripartirà da zero». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Hansi Flick ha parlato dopo l'8-2 con cui il Bayern Monaco ha distrutto il Barcellona in Champions League. Le sue parole. «Muller ha vinto il premio di migliore in campo e lo merita, ha controllato il

