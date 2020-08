Firenze. Abbandono dei rifiuti: altri casi scoperti dalla Polizia Municipale nel Quartiere 5 (Di sabato 15 agosto 2020) Continuano i controlli della Polizia Municipale di Firenze sull’Abbandono e sul corretto conferimento dei rifiuti. Negli ultimi giorni le pattuglie del Reparto di Rifredi hanno scoperto tre nuovi casi multando i responsabili con un verbale da 166,67 euro. Nel primo caso si tratta di un uomo che ha scaricato mobilia dietro i cassonetti in via dei Cattani. Gli agenti sono risaliti alla sua identità grazie alle immagini riprese dalle telecamere che hanno immortalato il momento dell’Abbandono e la targa del furgone utilizzato per il trasporto del materiale. Il secondo responsabile è stato invece colto sul fatto da una pattuglia in borghese impegnata in un servizio specifico contro l’Abbandono di rifiuti. ... Leggi su laprimapagina

chianuccivideo : Domani sono a Firenze. Io non ti abbandono nel caldo di agosto. Tranquillo Fan. - mikyriccia : Buon compleanno Anna Maria Luisa dei Medici!?????? Nata a Firenze, a palazzo Pitti, dalla sfortunata unione di Cosimo… -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze Abbandono Firenze, il Parco del Mensola in stato di abbandono La Repubblica Firenze.it Firenze. Abbandono dei rifiuti: altri casi scoperti dalla Polizia Municipale nel Quartiere 5

Continuano i controlli della Polizia Municipale di Firenze sull’abbandono e sul corretto conferimento dei rifiuti. Negli ultimi giorni le pattuglie del Reparto di Rifredi hanno scoperto tre nuovi casi ...

Assassin's Creed X AFK Arena: Ezio arriva nell'RPG con un trailer live action!

La celebre saga a firma Ubisoft dedicata alla Setta degli Assassini non è nuova a sconfinamenti in altri brand e produzioni videoludiche: una nuova partnership è ora pronta a coinvolgere nientemeno ch ...

Continuano i controlli della Polizia Municipale di Firenze sull’abbandono e sul corretto conferimento dei rifiuti. Negli ultimi giorni le pattuglie del Reparto di Rifredi hanno scoperto tre nuovi casi ...La celebre saga a firma Ubisoft dedicata alla Setta degli Assassini non è nuova a sconfinamenti in altri brand e produzioni videoludiche: una nuova partnership è ora pronta a coinvolgere nientemeno ch ...