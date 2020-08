Fiorentina, Vlahovic vuole giocare: ipotesi Schalke 04 e Milan (Di sabato 15 agosto 2020) Calciomercato Fiorentina: Dusan Vlahovic vuole giocare con continuità. Lo Schalke 04, il Milan e Crotone ci pensano Dusan Vlahovic è stato protagonista di una stagione di alti e bassi con la Fiorentina, ma ha comunque fatto vedere di avere grandi qualità. Per questo motivo si starebbe interrogando sul suo futuro in viola. Secondo quanto riportato da La Nazione, il serbo avrebbe sapere al club di voler giocare con maggiore continuità e a inizio ritiro ci sarà un incontro con Iachini dove verranno chiarite le idee dell’allenatore. Se lo spazio offerto non dovesse essere quello richiesto, Vlahovic chiederà di essere ceduto. In prima fila per ... Leggi su calcionews24

sportli26181512 : La Nazione - Vlahovic vuole più continuità: su di lui Milan, Schalke e Crotone: L'edizione odierna de La Nazione fa… - vincealbi84 : @MilanNewsit Invece che spendere tanto per Milenkovic si potrebbe prendere a zero Thiago Silva e sistemare almeno p… - news24_napoli : TS – Per l’attacco c’è anche Vlahovic della Fiorentina - Angelredblack1 : RT @CalcioPillole: #Milan, non solo #Ibrahimovic. Continua la trattativa con lo svedese e Mino Raiola per il rinnovo del contratto. Nel f… - CalcioPillole : #Milan, non solo #Ibrahimovic. Continua la trattativa con lo svedese e Mino Raiola per il rinnovo del contratto.… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Vlahovic Fiorentina, Vlahovic vuole giocare: ipotesi Schalke 04 e Milan Calcio News 24 Vlahovic chiede continuità. La Fiorentina deve decidere cosa fare

Dusan Vlahovic, 30 presenze e 6 reti nella stagione che si è appena conclusa, ha il contratto in scadenza nel 2023. C’è meno fretta in casa Fiorentina per la sua situazione, ma servirà un chiarimento.

Fiorentina, Vlahovic vuole giocare: ipotesi Schalke 04 e Milan

Dusan Vlahovic è stato protagonista di una stagione di alti e bassi con la Fiorentina, ma ha comunque fatto vedere di avere grandi qualità. Per questo motivo si starebbe interrogando sul suo futuro in ...

Dusan Vlahovic, 30 presenze e 6 reti nella stagione che si è appena conclusa, ha il contratto in scadenza nel 2023. C’è meno fretta in casa Fiorentina per la sua situazione, ma servirà un chiarimento.Dusan Vlahovic è stato protagonista di una stagione di alti e bassi con la Fiorentina, ma ha comunque fatto vedere di avere grandi qualità. Per questo motivo si starebbe interrogando sul suo futuro in ...