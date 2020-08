Fiorentina, sondaggio per Javi Martinez del Bayern Monaco (Di sabato 15 agosto 2020) La Fiorentina cerca rinforzi sul mercato. L’ultima suggestione porta al profilo di Javi Martinez, centrocampista spagnolo del Bayern Monaco, entrato nel mirino del club viola, stando a quanto riporta Sky Sport. Qualora la trattativa andasse in porto, il giocatore ritroverebbe un suo ex compagno proprio in biancorosso, Frank Ribery che potrebbe ricoprire un ruolo importante per convincere il classe 1988, vicino a lasciare la Germania dopo otto stagioni. Leggi su sportface

Calciomercato Fiorentina, sondaggio per Paulos Abraham GianlucaDiMarzio.com Fiorentina, i tifosi hanno scelto l'assist più bello della stagione VIDEO

Nei giorni scorsi la Fiorentina aveva chiesto ai propri tifosi di votare l’assist più bello della stagione. Nel pomeriggio odierno, i canali social del club gigliato hanno comunicato l’esito del sonda ...

Viola, un Leone per mascotte

È nata la Mascotte della Fiorentina. "Dopo il sondaggio online di queste settimane - comunica il club - ecco qui la mascotte scelta da voi tifosi tra le varie proposte dalla Scuola Internazionale di C ...

