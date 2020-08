Fiorentina, contatti con il Bayern Monaco per Javi Martinez: jolly Ribery (Di sabato 15 agosto 2020) La Fiorentina ha chiesto informazioni al Bayer Monaco per Javi Martinez: jolly Ribery per convincere il centrocampista La Fiorentina ha chiesto informazioni al Bayern Monaco per Javi Martinez, centrocampista spagnolo classe ’88 che non ha saputo ritagliarsi molto spazio nel corso di questa stagione. Come riportato da Sky Sport, a giocare un ruolo chiave nella trattativa è l’ex compagno di Javi Martinez, Franck Ribery, che ora indossa la maglia viola. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

ProfidiAndrea : ??? #Gazzetta: '#Piatek può tornare in Italia, un club lo ha già contattato' ???? Dopo 6 mesi all'#HerthaBSC può torna… - Fiorentinanews : #ThiagoSilva e i contatti con la #Fiorentina. Una richiesta che ha raffreddato tutti - Milannews24_com : Sky Sport – Contatti tra Milan e Milenkovic: si cerca l’ok con la Fiorentina - infoitsport : Biraghi-Dalbert, proseguono i contatti tra Inter e Fiorentina: la volontà di Pradè - la_rossonera : RT @la_rossonera: Milan, contatti frequenti con Ramadani per Milenkovic. Il difensore serbo della Fiorentina, Milenkovic, resta la prima sc… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina contatti Fiorentina, contatti con il Bayern Monaco per Javi Martinez: jolly Ribery Calcio News 24 Fiorentina, contatti con il Bayern Monaco per Javi Martinez: jolly Ribery

La Fiorentina ha chiesto informazioni al Bayern Monaco per Javi Martinez, centrocampista spagnolo classe ’88 che non ha saputo ritagliarsi molto spazio nel corso di questa stagione. Come riportato da ...

Fiorentina, idea Javi Martinez del Bayern

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi Sk ...

La Fiorentina ha chiesto informazioni al Bayern Monaco per Javi Martinez, centrocampista spagnolo classe ’88 che non ha saputo ritagliarsi molto spazio nel corso di questa stagione. Come riportato da ...Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi Sk ...