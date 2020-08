Festa patronale a Foggia: solo una messa all'aperto, annullata processione (Di sabato 15 agosto 2020) Foggia - Si celebra oggi la solenne festività della Madonna dell'Assunta che nel capoluogo dauno coincide con la Festa patronale. Le Celebrazioni Eucaristiche presso la Basilica Cattedrale si ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

FOGGIA - Si celebra oggi la solenne festività della Madonna dell’Assunta che nel capoluogo dauno coincide con la festa patronale. Le Celebrazioni Eucaristiche presso la Basilica Cattedrale si svolgera ...Non sarà una festa come gli altri anni ma per i giarratanesi resta un appuntamento irrinunciabile. Quest’anno, a causa dell’emergenza pandemica, non ci sarà la classica “Sciuta” e la processione con ...