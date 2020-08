Festa dell’Assunta, messa multietnica a Napoli, l’omelia del cardinale Sepe: Dare agli altri quel poco che abbiamo (Di sabato 15 agosto 2020) Per celebrare la Solennità dell’Assunta, l’Arcivescovo di Napoli, cardinale Crescenzio Sepe, ha presieduto stamane “la Santa messa detta internazionale per la presenza dei tanti gruppi etnici che vivono e operano a Napoli, nonché di turisti, che sono soprattutto italiani e non ancora numerosi come negli anni scorsi per le conseguenze della pandemia da Covid-19, ancora attiva in Europa e purtroppo anche in Italia, ma particolarmente acuta in alcuni paesi del mondo”. “Come sempre – riferisce la Curia – letture e preghiera dei fedeli sono state affidate a rappresentanti dei gruppi etnici (africana-anglofona,africana-francofona, cinese, etiope-Eritrea, filippina, latino-americana, polacca, Sri Lanka – cingalesi, Sri Lanka – Tamil, Ucraina, ... Leggi su ildenaro

opissochiara1 : RT @Marghe58277301: @Marghe58277301?? Caro diario, ti ho raccontato della festa dell'Assunta Patrona a Pachino, uno dei miei adorati paesell… - fiona_192125 : @andreasso1951 Grazie come sempre caro Andrea! Buona festa dell’Assunta anche a te! ?? - DanielaCantele : @Berc79Simone Grazie Simone , passa una bella festa dell’Assunta ! - srmcarla : @cigolionocingue Buona festa dell'Assunta e buon ferragosto, Mister! - Marghe58277301 : @Marghe58277301?? Caro diario, ti ho raccontato della festa dell'Assunta Patrona a Pachino, uno dei miei adorati pae… -