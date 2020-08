Ferragosto: storia ed etimologia di una festa, dall'imperatore Augusto ad oggi (Di sabato 15 agosto 2020) AGI - In origine agosto era il mese “sextilis”, il “sestile” o “sesto”, poiché il conteggio partiva praticamente con 60 giorni di ritardo rispetto ad oggi. Poi arrivò Giulio Cesare, che si intestò il mese precedente, il “quintilis”, il quinto dell'anno, e lo trasformò in ‘Iulius', da cui ‘luglio', a partire dalla sua stirpe, la gens ‘Iulia'. Infine, nell'8 avanti Cristo, quando stava per compiersi la transizione da Repubblica a Imperon e fu riformato il calendario, il figlio putativo, Ottaviano ‘Augusto', volle avere un mese tutto per sé e scelse quello successivo, che divenne quindi ‘agosto'. Un mese tutto per sé: agosto Non solo: l'imperatore romano desiderò poi un giorno in cui tutti, ma ... Leggi su agi

