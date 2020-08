Ferragosto speciale con il concerto di Maria Pia De Vito: presentazione del nuovo disco e l’omaggio a Pino Daniele (Di sabato 15 agosto 2020) Il Ferragosto all'insegna del jazz d'autore per una serata speciale con Maria Pia De Vito, una grande ed eclettica protagonista della musica. Cantante e compositrice italiana molto apprezzata a livello internazionale, Maria Pia De Vito è una straordinaria artista molto seguita dagli appassionati del jazz e non solo. Sarà in concerto il 15 agosto alle 21,30 a Monte di Procida, in via Panoramica 90, nell'ambito degli appuntamenti per la rassegna Campania by Night, finalizzata alla valorizzazione del patrimonio culturale regionale, promossa dalla Scabec e sostenuta dalla Regione Campania. Maria Pia De Vito si esibirà con alcuni tra i migliori musicisti italiani, tra cui Julian Oliver Mazzarielo al ... Leggi su optimagazine

Anto_Giovinazzi : Quando sei alla ricerca di un posto speciale per il tuo ferragosto ?? ?? #SpanishGP #F1 #Formula1 . The best way to s… - CremoniniCesare : Domani in edicola il numero speciale di ferragosto di @Robinson_Rep. Una lunga chiacchierata, preziosa e non conven… - QuizzArt : Buon Ferragosto agli amici di #QuizzArt e speciale agli amanti dei gatti (Ostriche per colazione!) Horatio Henri… - ricmaggiolo : Se vi state preparando per festeggiare con parenti e amici, qui una piccola lettura per prepararvi e rendere il vos… - cicciopuz : RT @talebanikov: 2 Semifinaliste tedesche, i 9 volte campioni ???? eliminati dalla 7 della Ligue 1. Ma non preoccupatevi, sui quotidiani dom… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferragosto speciale Speciale weekend di Ferragosto: cosa fare a Livorno dal 14 al 16 agosto LivornoToday La notte di ferragosto è la notte degli incendi, Russo (CGIL): “Più controlli, pene più severe, ma anche riforma del settore forestale”

MONREALE – Ieri sera in tanti, sentendo soffiare il vento caldo di scirocco, abbiamo pensato: “Questa è la notte degli incendi”. Era la condizione climatica ideale, attesa dai delinquenti impegnati ad ...

È corsa al tampone nei laboratori privati: i turisti prenotano dalle spiagge croate

Sperano di riuscire a sottoporsi al test immediatamente, senza correre il rischio di dover stare qualche giorno in isolamento volontario, ma la domanda è tale che non sempre la risposta è tempestiva U ...

MONREALE – Ieri sera in tanti, sentendo soffiare il vento caldo di scirocco, abbiamo pensato: “Questa è la notte degli incendi”. Era la condizione climatica ideale, attesa dai delinquenti impegnati ad ...Sperano di riuscire a sottoporsi al test immediatamente, senza correre il rischio di dover stare qualche giorno in isolamento volontario, ma la domanda è tale che non sempre la risposta è tempestiva U ...