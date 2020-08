Ferragosto, significato della festa e perché si chiama così (Di sabato 15 agosto 2020) Ferragosto è l’espressione massima del riposo nel pieno dell’estate, una festa cattolica che ha antichissime origini pagane Ferragosto è l’unica festa religiosa che è strettamente legata al mese in cui si festeggia. Antichissima nelle origini, viene da feriae Augusti, ossia feste di Augusto, in onore del primo imperatore romano, dal quale ovviamente prende nome il mese. Questa festività è la massima espressione del riposo che giunge nel pieno dell’estate (nell’emisfero boreale), ma è una delle più importanti feste cattoliche e come nella maggior parte delle ricorrenze religiose ha antichissime origini pagane. Le feste, istituite dall’imperatore nel 18 a. C., avvenivano in tutto l’impero con le corse dei ... Leggi su bloglive

