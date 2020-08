Ferragosto, perché si festeggia il cuore dell’estate? (Di sabato 15 agosto 2020) Non è festa laica, come appare, quella del culmine dell’estate, ma festività religiosa, in rosso sul calendario. Ferragosto è il nome laico del 15 agosto. Per la chiesa è l’Assunzione della Vergine Maria. La festa è tutta italiana, negli altri Paesi la festività estiva per eccellenza è nella notte di San Giovanni, fra il 23 e il 24 giugno. Leggi su vanityfair

Ermenegildo_67 : Volevo dire ha tutti coloro che lavorano anche a ferragosto e a capodanno che sono veramente privilegiati perché no… - riflessioni_06 : RT @Alexia30559: Perché ti voglio bene veramente...e non c'è posto al mondo dove non mi torni in mente...... M.Mengoni Buon Ferragosto a tu… - viky2373 : RT @SkyTG24: Ferragosto, perché si celebra e che cosa si festeggia - Ale_Pedreschi : RT @santegidionews: Ferragosto della Solidarietà, perché dalla crisi si esce solo insieme - santegidionews : Ferragosto della Solidarietà, perché dalla crisi si esce solo insieme -