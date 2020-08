Ferragosto, perché si celebra e che cosa si festeggia (Di sabato 15 agosto 2020) Duemila anni e non dimostrarli. Sono quelli del Ferragosto, oggi sinonimo di mare, grigliate e divertimenti sulla spiaggia, ma in realtà festività istituita dal primo imperatore romano Augusto, nel 18 avanti Cristo. Le origini romane del Ferragosto Ed è proprio da Augusto (63 a.C – 14 d.C) che la ricorrenza di mezza estate prende il suo nome, che avrebbe origine nella locuzione latina Feriae Augusti (riposo di Augusto). Storia vuole che l'imperatore decise di concedere questo giorno come momento di riposo dalle attività lavorative durante il quale in tutto l'Impero si organizzavano feste pagane e celebrazioni di animali da tiro (come asini e muli), che venivano dispensati dal lavoro e abbelliti con fiori e ghirlande. Le Feriae Augusti si aggiunsero ad altre festività precedentemente fissate e ... Leggi su tg24.sky

