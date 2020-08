Ferragosto in tragedia sulle sponde del Lago Maggiore: ragazza di 13 anni muore annegata (Di sabato 15 agosto 2020) Una ragazza di 13 anni di origine egiziana e’ morta dopo essersi tuffata nelle acque del Lago Maggiore, nei pressi della foce del fiume Tresa, tra Luino e Germignaga (Varese). E’ accaduto oggi poco prima delle 17. Sul posto sono giunti la Guardia costiera e i sommozzatori dei Vigili del fuoco, che hanno recuperato il corpo della tredicenne a dieci metri di profondita’. I soccorritori del 118 hanno cercato invano di rianimare la ragazzina, rimasta troppo tempo sott’acqua. I sanitari dell’ospedale di Luino hanno solo potuto constatare il decesso.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Ferragosto tragedia Tragedia di Ferragosto, incidente nella notte a Belvedere: muore un 22enne SiracusaOggi.it Dramma sulla provinciale 234: muore 34enne alla guida di una C1, travolta da un treno

Ferragosto di sangue sulle strade lombarde. Lungo la provinciale 234 – nei pressi del passaggio a livello di Maleo – una Citroen C1 è stata travolta da un treno, uccidendo la donna alla guida del mezz ...

Tragedia a Palagiano, bimbo di 20 mesi muore annegato in piscina

TARANTO - Tragedia a Palagiano: un bimbo di 20 mesi è morto annegato in una piscina, in un'abitazione privata nel primo pomeriggio. A darne notizia è TeleNorba. Le circostanze sono in corso di accerta ...

