Ferragosto da incubo, barca affonda in mare: salvate 7 persone (Di sabato 15 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMassa Lubrense (Na) – Weekend di Ferragosto all’insegna della paura per 7 persone che hanno rischiato la vita nei pressi di Cala del Mitigliano, nel tratto di mare compreso tra Punta Campanella e Massa Lubrense. Avevano affittato un’imbarcazione per trascorre una giornata nelle splendide acque davanti l’isola di Capri ma poi qualcosa è andato storto e la barca ha iniziato ad affondare. Nel tardo pomeriggio di ieri, la Guardia Costiera di Capri ha ricevuto un mayday da parte di un’unità da diporto (semicabinato di 7 metri circa) che stava affondando a poca distanza da Punta Campanella, con 7 naufraghi in mare. Con il coordinamento del Reparto Operativo dell’ IV M.R.S.C. ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Ferragosto incubo Cosa fai a Ferragosto? La "domanda incubo" dell'estate nostrana AndriaLive Coronavirus in Italia, incubo Focolai: sono 925. Ma ora la maggior parte dei malati sono under 50. Il ruolo della movida

I casi aumentano, l'Europa chiude, l'allerta tra gli esperti cresce, ma sulle discoteche ancora si discute. La situazione dei contagi da Coronavirus in Italia torna a far preoccupare dopo l'incremento ...

Machiavelli e Fucini, si lavora per riaprire

Agosto ’ferie-free’ per liberare a settembre le scuole di Montespertoli dall’incubo coronavirus. Insomma: si lavora senza sosta anche in questi giorni attorno a Ferragosto per essere pronti a fine mes ...

