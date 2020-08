Ferragosto al Piave, auto in sosta nel mirino dei ladri (Di sabato 15 agosto 2020) Dopo aver trascorso Ferragosto nella golena del Piave, sono tornati alla macchina e si sono accorti che qualcuno aveva provato a derubarli rompendo uno dei finestrini della loro auto, fuggendo però a ... Leggi su trevisotoday

Ultime Notizie dalla rete : Ferragosto Piave Ferragosto al Piave, auto in sosta nel mirino dei ladri TrevisoToday Venezia, centinaia in coda per i tamponi delle vacanze

Nel solo centro di Favaro, da stamattina fino alle 13 sono stati oltre 190 i residenti di rientro da Spagna, Croazia e Grecia arrivati per sottoporsi al test. VENEZIA. Centinaia di residenti in provin ...

Ferragosto sul Piave, le ferie a km zero di chi è rimasto in città

In molti vista la calda giornata hanno optato per un Ferragosto lungo le rive del Piave, con tanto di gazebo, pranzo al sacco, grigliate fumanti e bagno rinfrancante. TREVISO. Gazebo, tende improvvisa ...

