Federica Nargi hot su Instagram risponde agli haters: “Ammasso di ignoranti” (FOTO) (Di sabato 15 agosto 2020) Federica Nargi, come testimoniato dalle FOTO postate sui social, è in vacanza a Formentera. La modella e moglie di Alessandro Matri ha ricevuto, dopo aver pubblicato uno scatto al mare, alcuni commenti di critica per aver scelto di fare le vacanze all’estero. “Non venite in spiaggia che è meglio per voi – ha scritto la Nargi -. Ancora che rompete le palle sul fatto che dovevo fare le vacanze in Italia? Come se il covid in Italia non esistesse. Che ammasso di ignoranti che siete… però non dire nulla sul fatto che in Italia ci sono discoteche aperte, feste ed è permesso fare tutto come se nulla fosse successo. E allora fatevi la vostra vita e le vostre vacanze in Italia che sicuramente siete bravi voi”. View this post on ... Leggi su sportface

