Fallimento Manchester City, eliminato ai quarti di Champions: pazzesco Lione, vola in semifinale contro il Bayern! (Di sabato 15 agosto 2020) Manchester City-Lione – Una partita che rivaluta un pò l’eliminazione della Juventus dalla Champions League. Il Lione si conferma in ottima e ha disputato una super partita nella partita dei quarti di finale della competizione contro il Manchester City, la squadra di Guardiola si è confermata molto indietro dal punto di vista fisico ed in difficoltà da quello tecnico. Nel primo tempo gli inglesi provano ad imporre il gioco, ma sono poco lucidi. I francesi sono molto reattivi e passano in vantaggio dopo 24 minuti, il marcatore è Cornet. Il City è sotto shock, prova a rientrare in partita con qualche individualità. Nella ripresa De Bruyne prova a prendere per ... Leggi su calcioweb.eu

