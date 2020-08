F1 senza storia, Hamilton domina le qualifiche del Gp di Spagna: prima fila Mercedes, le due Ferrari "seppellite" (Di sabato 15 agosto 2020) In Formula 1 cambia il Gran Premio ma domina sempre Lewis Hamilton a affonda la Ferrari. Nelle qualifiche del Gp di Spagna, sesta prova del Mondiale, l'inglese su Mercedes precede il compagno di squadra Valtteri Bottas e dunque domenica la prima fila sarà tutta tedesca. Dietro le Frecce nere, la Red Bull di Max Verstappen, poi le due Racing Point di Sergio Perez e Lance Stroll. Malissimo, come al solito, la Ferrari, sempre più in crisi tecnica: sul circuito di Montemelo a Barcellona nono Charles Leclerc , addirittura undicesimo (e in sesta fila) Sebastian Vettel, eliminato in Q2 e praticamente incapace di controllare una vettura instabile in uscita dalle curve, come dimostrato dai video ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : senza storia La Dea "senza storia" ultima speranza Champions ilGiornale.it Un harem di schiave: l’incredibile storia della psicosetta del Ticino

Mai si faceva chiamare per nome dalle donne che definiva discepole, adepte, prigioniere. Le «mie schiave». Allora facciamolo noi, il nome: Gianni Maria Guidi, 77 anni, titolare di un’erboristeria in v ...

Il caffè, i pasti, i giornali e la caccia a un lavoro. Manuele, il clochard

Un cumulo di vecchie coperte. Una stuoia. Uno zaino. È marzo, fa ancora freddo. Il lockdown è appena iniziato. Manuele, 54 anni, origini palermitane, da tanto tempo non ha una casa e rifiuta il dormit ...

