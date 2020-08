Europa League, sarà il polacco Szymon Marciniak l’arbitro di Inter-Shakhtar Donetsk (Di sabato 15 agosto 2020) Designato l’arbitro di Inter-Shakhtar Donetsk In vista delle semifinali di Europa League in programma tra domenica e lunedì, l’UEFA ha reso noto gli arbitri dei match. Inter-Shakhatr Donetsk, in programma per lunedì 17 agosto con calcio d’inizio alle ore 21:00, sarà diretta dall’arbitro Szymon Marciniak, arbitro 39enne polacco. Il fischietto polacco sarà assistito dai connazionali Paweł Sokolnick e Tomasz Listkiewicz. Il quarto uomo sarà lo scozzese William Collum; al VAR Pawel Gil e all’AVAR Tomasz Kwiatkowski. Fischietto tedesco per l’altro match delle semifinali tra Siviglia e Manchester ... Leggi su intermagazine

Ultime Notizie dalla rete : Europa League Ceferin sulla Final 8 in Champions League ed Europa League: "Non credo la ripeteremo" Sky Sport Champions League, Barcellona-Bayern Monaco 2-8

Altro che le delusioni brucianti di Roma e Liverpool. Quella di del Barcellona contro il Bayern Monaco è stata una debacle storica, un 2-8 che rimarrà nella storia del club e costerà il posto al tecni ...

Un giornalista punge Icardi su Twitter, Wanda Nara risponde al veleno

Come detto in precedenza, Mauro Icardi è stato protagonista di una pessima prestazione durante la gara. I tifosi interisti non hanno perso occasione per sottolineare tale prestazione scadente, confron ...

