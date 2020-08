Europa League, Podolski: 'Inter tra le favorite' (Di sabato 15 agosto 2020) Lukas Podolski non dimentica la pur breve esperienza in nerazzurro e ai microfoni di Sky Sport augura all'Inter di arrivare in fondo all'Europa League. Il tedesco, campione del mondo 2014, ha vestito ... Leggi su gazzetta

Ultime Notizie dalla rete : Europa League Europa League, Marciniak arbitrerà Inter-Shakhtar Donetsk Inter Official Site Europa League, Manchester United: c’è il Siviglia sulla strada per la finale

Domani sera i Red Devils sfidano gli andalusi nella prima semifinale di Coppa, chi vince affronterà una tra Inter e Shakhtar Dopo la sofferta vittoria ai supplementari nei quarti contro il Copenhagen, ...

Inter, tregua per la finale. Conte si aggrappa a Lukaku in attesa del chiarimento con Zhang

In attesa dell’arrivo di Steven Zhang in Germania, Javier Zanetti è sbarcato a Düsseldorf per stare vicino alla squadra in questi giorni importanti, in vista della semifinale di Europa League contro l ...

