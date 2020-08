Europa League, Inter-Shakhtar Donetsk: data, orario e diretta TV (Di sabato 15 agosto 2020) Inter-Shakhtar Donetsk: diretta TV e streaming Tempo di semifinali per l’Europa League 2019/2020. A chiudere il programma del penultimo atto del torneo è il match tra Inter e Shakhtar Donetsk in programma per lunedì 17 agosto alla “Düsseldorf Arena” con calcio d’inizio fissato per le ore 21:00: ecco come seguire il match in diretta TV e streaming. Ecco dove vedere in diretta TV Inter-Shakhtar Donetsk La partita tra nerazzurri e neroarancio sarà visibile in diretta tv Sky, tramite satellite, digitale terrestre e fibra ottica. Il match sarà visibile sul canale Sky Sport 1 ... Leggi su intermagazine

Roberto Gagliardini, centrocampista dell'Inter, ha parlato a Sky Sport in vista della semifinale di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk. Queste le sue dichiarazioni. "Il mister è importantissimo, ...

Sbarcato a Montecarlo convinto di poter demolire il vetusto (30 anni) primato mondiale di Salvatore Antibo sui 5000 metri, l’azzurro Yeman Crippa venerdì sera si è purtroppo limitato ad essere spettat ...

