Estrazioni Lotto e Superenalotto, cosa succede oggi sabato 15 agosto (Di sabato 15 agosto 2020) Quando una festività cade di martedì, giovedì e sabato, i giorni in cui ci sono le Estrazioni,, l'estrazione viene rimandata: quindi non ci sarà alcuna estrazione nella giornata di oggi, sabato 15 per ... Leggi su leggo

leggoit : #estrazioni #lotto e #superenalotto, cosa succede oggi sabato 15 agosto - zazoomblog : Estrazioni Lotto SuperEnalotto e 10eLotto sabato 15 agosto 2020 - #Estrazioni #Lotto #SuperEnalotto - CorriereCitta : #Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sabato #15agosto 2020 - Notiziedi_it : Estrazioni Lotto e SuperEnalotto, oggi 15 agosto salta l’appuntamento con i numeri vincenti - infoitcultura : SuperEnalotto, Simbolotto, Lotto e 10eLotto estrazioni di oggi 11 agosto -