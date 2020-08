Estrazione del Lotto del 15 agosto 2020: perché oggi non c’è, rinviata (Di sabato 15 agosto 2020) Estrazione Lotto, 10eLotto e SuperenaLotto 15 agosto 2020 rinviata: perché, quando ci sarà, data Questa sera, giovedì 15 agosto 2020, non è andata in scena l’Estrazione numero 80 del Lotto, 10eLotto e SuperenaLotto. Niente numeri. Tutti gli scommettitori infatti dovranno aspettare ancora qualche ora per poter sapere se hanno vinto o meno. Perché l’Estrazione è stata rinviata? Semplice: oggi, 15 agosto 2020, è Ferragosto, giorno festivo. Ma quando sarà la prossima Estrazione del ... Leggi su tpi

