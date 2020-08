Esclusiva: Biglia sempre più vicino al Torino. Ecco cosa manca (Di sabato 15 agosto 2020) Lucas Biglia è sempre più vicino al Torino, una richiesta precisa di Marco Giampaolo. E il pressing è aumentato nelle ultime ore, i depistaggio sono servivi a poco. Non siamo agli accordi totali, ma non manca molto. cosa manca? Qualche bonus da definire bene e ci sono dialoghi sulla durata del contratto che Biglia vorrebbe biennale e che i granata vorrebbero fare per un anno con opzione. Ma l’aspetto più importante è che Biglia abbia aperto, fino a una settimana fa aveva deciso di tornare in Argentina. E siamo in piena trattativa. Foto: Twitter Milan L'articolo Esclusiva: Biglia sempre più vicino al ... Leggi su alfredopedulla

infoitsport : Esclusiva: Biglia apre al Torino. Ora trattativa nel vivo - zazoomblog : Esclusiva: Biglia apre al Torino. Ora trattativa nel vivo - #Esclusiva: #Biglia #Torino. - clikservernet : Esclusiva: Biglia apre al Torino. Ora trattativa nel vivo - Noovyis : (Esclusiva: Biglia apre al Torino. Ora trattativa nel vivo) Playhitmusic - - infoitsport : Esclusiva: Biglia decide, c'è il pressing di Giampaolo. E non solo -

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva Biglia Esclusiva: Biglia apre al Torino. Ora trattativa nel vivo alfredopedulla.com