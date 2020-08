Era Mirko dei Bee Hive: oggi ha 56 anni e fa l’autista [FOTO] (Di sabato 15 agosto 2020) I Bee Hive sono stati un gruppo pop degli anni Ottanta. La band si è ispirata alla serie animata giapponese “Kiss me Licia” dando vita ai suoi personaggi immaginari. Tra gli attori che la interpretano Pasquale Finicelli era Mirko, leader dei Bee Hive e fidanzato di Licia. Il cartone giapponese è arrivato in Italia due anni dopo la sua effettiva produzione in Giappone. I Bee Hive hanno riscosso un gran successo per i singoli “Love me Licia”, “Licia dolce Licia”, “Teneramente Licia”, “Balliamo e cantiamo con Licia”. Il gruppo riuscì a vendere circa 500 mila dischi al fianco di band del calibro dei Duran Duran facendo ben sperare ad una carriera sempre in ascesa. Ma qualcosa è andato storto, ... Leggi su velvetgossip

mirko_masella : RT @RepubblicaTv: Bonus Inps, Tridico: 'Erogazione avvenuta secondo norma di legge. Necessità era pagare subito, poi controllare': 'La proc… - mirko_musio87 : @RaymondDomenech Nel 2006 la tua tattica dov’era che sei riuscito a perdere con una squadra nettamente più forte? #Grosso #popopopo - busetti_mirko : @HuffPostItalia Restare in Italia per un anno non era possibile? - folklullabies : Ci credete che Mirko si stava disperando perché non avevamo ancora ricevuto l'email di taylor ma lui l'aveva ricevu… - SciabolataFFP : @mirkonicolino @AntonioCorsa Però lo sapevi (tu Juve intendo ovviamente, non tu Mirko) che Sarri non era uno di que… -

Ultime Notizie dalla rete : Era Mirko Calciomercato: Mirko Di Martino al Bragno, Edoardo Migliore al Pontelungo IVG.it Era Mirko dei Bee Hive: oggi ha 56 anni e fa l’autista [FOTO]

I Bee Hive sono stati un gruppo pop degli anni Ottanta. La band si è ispirata alla serie animata giapponese “Kiss me Licia” dando vita ai suoi personaggi immaginari. Tra gli attori che la interpretano ...

Ponte Morandi, il fratello di Henry Diaz: "Non molleremo mai, chiediamo giustizia"

Genova, 14 agosto 2020 - Emmanuel Diaz, 30 anni, cileno, fratello di Henry. “Stava finendo ingegneria, aveva la mia età quando è morto. Faceva tante cose. Organizzava eventi benefici, si occupava di c ...

I Bee Hive sono stati un gruppo pop degli anni Ottanta. La band si è ispirata alla serie animata giapponese “Kiss me Licia” dando vita ai suoi personaggi immaginari. Tra gli attori che la interpretano ...Genova, 14 agosto 2020 - Emmanuel Diaz, 30 anni, cileno, fratello di Henry. “Stava finendo ingegneria, aveva la mia età quando è morto. Faceva tante cose. Organizzava eventi benefici, si occupava di c ...