Emergenza Covid, anche a Parigi scatta l’obbligo delle mascherine (Di sabato 15 agosto 2020) Giro di vite a Parigi per l’Emergenza Covid. A partire dalle 8 di sabato scatterà infatti l’obbligo di indossare la mscherina all’aperto sarà esteso a nuove zone della capitale. Una scelta legata all’aumento di nuovi casi degli ultimi giorni con oltre 2mila casi di media giornaliera in tutto il Paese. anche per questo la capitale ha voluto dare l’esempio annunciando anche che saranno vietati raduni e manifestazioni di più di 10 persone a meno di poter rispettare le distanze di sicurezza. LEGGI anche > Allarme Covid, il Perù allarga la zona rossa Aumentano i casi di Covid e scatta il giro di vite a Parigi Tra le zone dove sabato mattina scatterà ... Leggi su giornalettismo

Maledetto Covid-19 che porta via vite, che divide atrocemente le famiglie e che non permette a chi è fuori di poter raggiungere l'amata Italia. Succede agli emigrati negli Stati Uniti che quest'anno, ...

Accelerazione da pandemia. È quello che sembra stia succedendo intorno a noi. Ci sono accelerazioni di fenomeni che, prima che scoppiasse la grande infezione, avanzavano ma con grande lentezza. Ora, i ...

