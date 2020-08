Elezioni Usa: UPS e FedEx si tirano fuori in caso di elezioni per posta (Di sabato 15 agosto 2020) United Parcel Service e FedEx venerdì hanno respinto la chiamata dal servizio postale degli Stati Uniti circa la possibilità di partecipare alla consegna delle schede elettorali per posta. “Le schede elettorali statali devono essere timbrate per essere considerate valide e solo l’USPS ha lo status di timbro postale legale. Pertanto UPS, FedEx e altri soggetti privati ​​non possono tecnicamente essere coinvolti nella spedizione delle schede elettorali “, ha dichiarato UPS a Reuters. Il presidente repubblicano Donald Trump giovedì si è dichiarato contrario allo stanziamento di fondi per il servizio postale in difficoltà per il voto per corrispondenza mentre la pandemia di coronavirus infuria in vista delle ... Leggi su databaseitalia

