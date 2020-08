Elezioni amministrative, Corsico al voto col chiodo fisso dell'onestà (Di sabato 15 agosto 2020) Corsico, Milano,, 15 agosto 2020 - C'è decisamente voglia di riscatto in città. L'uscita anticipata dell'ex sindaco di centrodestra Filippo Errante , dimessosi ad aprile dello scorso anno, ha lasciato ... Leggi su ilgiorno

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni amministrative Fermo, elezioni amministrative: il Movimento 5 stelle sarà presente Vivere Fermo Voto Cinque Stelle, via libera a terzo mandato e ad alleanze col Pd. Ma Zingaretti: «Mai sostegno alla Raggi»

Sì al terzo mandato per gli eletti M5S. E via libera all’alleanza con il Pd e i partiti «tradizionali» alle prossime elezioni amministrative. È il risultato della votazione degli iscritti alla piattaf ...

Comune sciolto per mafia, a San Biagio Platani elezioni il 22 e 23 novembre

Il 22 e 23 novembre si svolgeranno le elezioni amministrative a San Biagio Platani. Lo ha deciso il governo Musumeci, su proposta dell’assessore alle Autonomie locali, Bernadette Grasso. Dopo l’arrest ...

