Elettra Lamborghini inedita: così a 14 anni con l'amica del cuore. La riconoscete? | Guarda (Di sabato 15 agosto 2020) È strano pensare a Elettra Lamborghini quattordicenne. All'epoca quella ragazzina dallo sguardo vispo difficilmente immaginava cosa l'avrebbe attesa: prima i reality di dubbio gusto, poi la trasformazione in regina del twerk e dopo ancora dei social, con tanto di partecipazione al Festival di Sanremo 2020. Oggi la famosa ereditiera è amatissima e seguitissima, ma è stata una ragazzina come tutte le altre, nonostante il cognome pesantissimo che porta fin dalla nascita. Ma la Lamborghini è apprezzata da milioni di giovani proprio per la spontaneità con cui affronta la vita: non è una di quelle che se la tira, anche se ne avrebbe ben donde, a differenza di tante altre Vip, o presunte tali. Leggi su liberoquotidiano

fanpage : Immagini che parlano chiaro. Il distanziamento, semplicemente, non esiste - trash_italiano : Però almeno abbiamo mandato Elettra Lamborghini a Sanremo. - andvaccaro : RT @fanpage: Immagini che parlano chiaro. Il distanziamento, semplicemente, non esiste - infoitcultura : Al concerto di Elettra Lamborghini a Gallipoli non sembra esserci stato distanziamento - paolorm2012 : Al concerto di Elettra Lamborghini a Gallipoli non sembra esserci stato distanziamento -

Ultime Notizie dalla rete : Elettra Lamborghini Al concerto di Elettra Lamborghini a Gallipoli non sembra esserci stato distanziamento Music Fanpage Elettra Lamborghini inedita: così con l'amica del cuore, com'era a 14 anni. Irriconoscibile

È strano pensare a Elettra Lamborghini quattordicenne. All’epoca quella ragazzina dallo sguardo vispo difficilmente immaginava cosa l’avrebbe attesa: prima i reality di dubbio gusto, poi la trasformaz ...

Elettra Lamborghini, avete mai visto il fratello? Bellissimo, la sua versione maschile – FOTO

Forse meno noto della sorella e le somiglia in modo impressionante. Prosegue a lavorare nella famosa azienda di famiglia e non nello spettacolo. Il fratello della cantante porta il nome del nonno che ...

È strano pensare a Elettra Lamborghini quattordicenne. All’epoca quella ragazzina dallo sguardo vispo difficilmente immaginava cosa l’avrebbe attesa: prima i reality di dubbio gusto, poi la trasformaz ...Forse meno noto della sorella e le somiglia in modo impressionante. Prosegue a lavorare nella famosa azienda di famiglia e non nello spettacolo. Il fratello della cantante porta il nome del nonno che ...