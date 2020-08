Eccezionale avvistamento all’Asinara: balenottera di 18 metri tra Punta Preda Bianca e Capo Falcone (Di sabato 15 agosto 2020) Eccezionale avvistamento del team dell’associazione Crama (Centro Animali Marini del Parco Nazionale dell’Asinara): durante le attività di monitoraggio sui cetacei nell’area marina protetta, è stata osservata una balenottera comune (Balaenoptera physalus), tra Punta Preda Bianca e Capo Falcone, della lunghezza di circa 18 metri. Durante l’osservazione dell’animale, le ricercatrici Roberta Pitzoi e Donatella Decandia hanno raccolto dati visivi e audio. Seguirà una verifica con l’Istituto Tethys, per scoprire se l’animale sia stato già censito e per ottenere quante più informazioni possibili per la banca dati delle osservazioni dei cetacei del Parco ... Leggi su meteoweb.eu

