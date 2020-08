"E noi donne vi mettiamo pure al mondo". Elodie contro Salvini, insulti e offese con i leghisti. Li preferirebbe mai nati? | Guarda (Di sabato 15 agosto 2020) Ancora tensione tra Elodie Di Patrizi e il popolo della Lega. La cantante uscita da Amici, protagonista del tormentone estivo Guaranà, qualche mese fa si era già accapigliata via social sul caso Sergio Sylvestre (il collega che si era dimenticato l'inno di Mameli prima della finale di Coppa Italia e per questo criticato anche da Matteo Salvini) ma questa volta la faccenda si fa più seria. Intervistata dal Corriere della Sera, aveva definito Salvini "un uomo piccolo che offende gratuitamente" e lui in tutta risposta aveva rilanciato sui social riassumendo la posizione di Elodie con questo slogan: "Non la pensi come lei? Sei ignorante". Ne sono seguiti commenti durissimi, spesso oltre la decenza e veri e propri insulti, sulla pagina Twitter della cantante da parte di supporter ... Leggi su liberoquotidiano

Elodiedipa : E noi donne vi mettiamo pure al mondo ??????? - Corriere : Elodie pubblica gli insulti sessisti dai social: «E vi mettiamo pure al mondo» - Piu_Europa : #METTETEVISCOMODE Oggi si vota in #Bielorussia. Queste tre donne, Svetlana Tikhanovskaya, Veronika Tsepkaloe Maria… - TuttoQuaNews : RT @Libero_official: #Elodie contro #Salvini, insulti e offese con i leghisti: 'E noi donne vi mettiamo pure al mondo' #Lega - Travagliato : RT @Elodiedipa: E noi donne vi mettiamo pure al mondo ??????? -