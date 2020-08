Dybala verso la Premier, tesoretto inglese per la Juventus? United in agguato, c'è una pista clamorosa (Di sabato 15 agosto 2020) Tra Cristiano Ronaldo e Paula Dybala, la Juventus ha deciso di puntare sul primo. Contano personalità (di CR7) e possibilità di fare cassa (con La Joya). E così Andrea Agnelli e Fabio Paratici si guardano intorno per trovare una sistemazione adeguata al 26enne attaccante argentino, votato miglior giocatore dell'ultima Serie A. Secondo il Messaggero, su Dybala c'è il Manchester United, che però ancora attende per presentare un'offerta ufficiale. Nella corsa potrebbero inserirsi anche Manchester City (si parla di 100 milioni di euro più una contropartita tecnica) e Real Madrid, ma lo United potrebbe mettere sul piatto la carta Paul Pogba, centrocamista francese esploso alla Juve tra 2012 e 2016 e ceduto a peso d'oro ai Red Devils, dove ... Leggi su liberoquotidiano

