Due rovinose cadute creano suspence al Lombardia (Di sabato 15 agosto 2020) Questo pomeriggio si è corsa una della grandi classiche italiane di ciclismo, il Giro di Lombardia. A trionfare è stato il danese Fuglsang, corridore dell’Astana. Durante la corsa però due rovinose cadute hanno creato suspence e apprensione per le condizioni dei ciclisti coinvolti, che se la sono vista davvero brutta, e per i quali di certo non è stato il miglior Ferragosto della vita. IL VOLO DI REMCO: La più grande paura ed apprensione di certo l’ha creata Remco, ventenne ciclista della Deceuninck-Quick Step. Bramati, d.s della squadra è stato tra i primi a vedere il giovane belga dopo la rovinosa caduta nella discesa del Muro di Sormano. LA TESTIMONIANZA DI BRAMATI: Le sue parole raccontano tutta la paura vissuta in quei momenti di grande ... Leggi su sport.periodicodaily

MandyCip : Io da stamattina 'Perchè mi fanno così male il naso e il labbro superiore oggi?! Non capisco proprio...' Io, ora or… -

Ultime Notizie dalla rete : Due rovinose «E Luisa lanciò D'Annunzio dalla finestra: la vera storia di quel volo» Il Gazzettino Due rovinose cadute creano suspence al Lombardia

Questo pomeriggio si è corsa una della grandi classiche italiane di ciclismo, il Giro di Lombardia. A trionfare è stato il danese Fuglsang, corridore dell’Astana. Durante la corsa però due rovinose ca ...

PRIMAPAGINA E TAM TAM (TODI), DUE GIORNALI GEMELLI CHE SI AVVIANO A FESTEGGIARE I 30 ANNI

Primapagina e Tam Tam sono due fratelli. Anzi gemelli, perché sono nati insieme. Entrambi in questo 2020 compiono 30 anni, che è un’età importante. Gemelli diversi, non identici. Ma di quelli che sebb ...

Questo pomeriggio si è corsa una della grandi classiche italiane di ciclismo, il Giro di Lombardia. A trionfare è stato il danese Fuglsang, corridore dell’Astana. Durante la corsa però due rovinose ca ...Primapagina e Tam Tam sono due fratelli. Anzi gemelli, perché sono nati insieme. Entrambi in questo 2020 compiono 30 anni, che è un’età importante. Gemelli diversi, non identici. Ma di quelli che sebb ...