Ducati, per il dopo Dovizioso c’è Jorge Lorenzo: offerta da 750 mila euro (Di sabato 15 agosto 2020) Addio ad Andrea Dovizioso, bentornato a Jorge Lorenzo? È questo lo scenario ipotizzato dalla Gazzetta dello Sport in un periodo davvero caldo in casa Ducati. Dovi ha già salutato il team dicendo che al termine del 2020 non correrà più per la casa di Borgo Panigale che dunque in vista della prossima stagione cambierà totalmente line-up. dopo aver annunciato la sostituzione di Danilo Petrucci con Jack Miller, la Ducati è ora chiamata a una seconda scelta e l’opzione che scalda il cuore del team è quella del ritorno di Lorenzo. Niente cifre astronomiche, anzi: nel 2017 lo spagnolo arrivò in Ducati con un maxi-ingaggio da 12,5 milioni a stagione mentre stando a quanto riportato dalla Gazzetta ... Leggi su sportface

