"Dovete andare verso l'Italia". Così Malta "spinge" un barchino a Lampedusa (Di sabato 15 agosto 2020) Gabriele Laganà A denunciare l’accaduto è la ong Alarm Phone. A bordo dell’imbarcazione ci sarebbero 11 migranti. Da dati del Viminale emerge che dall’agosto del 2019 gli sbarchi in Italia sono aumentati sensibilmente Continua inarrestabile il flusso di migranti diretti nel nostro Paese. In un messaggio pubblicato su Twittter, la ong Alarm Phone ha comunicato che una piccola imbarcazione con undici persone a bordo ha raggiunto la Sicilia. In questo caso, il natante sarebbe stato aiutato dalle forze armate di Malta, attraverso rifornimento carburante, a continuare il viaggio e a dirigersi verso le coste Italiane. La ong spiega, inoltre, di aver ricevuto dall'imbarcazione una richiesta di soccorso ma che ad un tratto, erano stati persi i contatti. "Secondo un ... Leggi su ilgiornale

Continua inarrestabile il flusso di migranti diretti nel nostro Paese. In un messaggio pubblicato su Twittter, la ong Alarm Phone ha comunicato che una piccola imbarcazione con undici persone a bordo ...

