Donald Trump, il fratello è ricoverato in gravi condizioni (Di sabato 15 agosto 2020) Il fratello del presidente degli Usa Donald Trump, Robert, è ricoverato all’ospedale di New York in gravi condizioni di salute Il fratello minore del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Robert, è stato ricoverato in un ospedale di New York e nelle prossime ore il tycoon prenderà il primo volo per andarlo a trovare. Il … L'articolo Donald Trump, il fratello è ricoverato in gravi condizioni proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

